Einbrecher fesseln und verletzen Bewohner
In Dreieich dringen drei Maskierte nachts in ein Haus ein. Die Bewohner werden gefesselt und verletzt. Der Fall gibt noch einige Rätsel auf.
Dreieich (dpa/lhe) - Drei maskierte Männer haben bei einem nächtlichen Raubüberfall in Dreieich im Landkreis Offenbach drei Bewohner eines Wohnhauses schwer verletzt. Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilten, drangen die Täter am Mittwoch gegen 1.30 Uhr vermutlich durch eine Terrassentür in das Gebäude ein. Sie überwältigten und fesselten demnach die Bewohner. Die drei Opfer - zwei Frauen und ein Mann - seien dabei teils erheblich verletzt worden. Die Räuber flüchteten später mit Geld und hochwertigem Schmuck. Nähere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht.