Zeugenaufruf

Bewaffnete Räuber erbeuten Bargeld in Supermarkt

Raubüberfall in Grebenstein: Zwei Männer schlagen und bedrohen einen Mitarbeiter und flüchten mit Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei konnte die Täter trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht fassen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Die Polizei konnte die Täter trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht fassen. (Symbolbild)

Grebenstein (dpa/lhe) - Zwei mit einer Pistole bewaffnete Räuber haben in einem Supermarkt in Grebenstein (Landkreis Kassel) Bargeld erbeutet. Die zwei maskierten Männer seien nach der Tat am Montagnachmittag in einem Auto geflüchtet, wie die Polizei mitteilte.

Demnach habe einer der Täter einen Angestellten an der Laderampe des Discounters zunächst ins Gesicht geschlagen. Zudem hätten die Männer ihn mit einer Pistole bedroht, woraufhin er das Bargeld herausgegeben habe. Zu der erbeuteten Summe wollte die Polizei keine Angaben machen. Sie bittet um Zeugenhinweise zur Tat.

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