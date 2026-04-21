Bewaffnete Räuber erbeuten Bargeld in Supermarkt
Raubüberfall in Grebenstein: Zwei Männer schlagen und bedrohen einen Mitarbeiter und flüchten mit Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Grebenstein (dpa/lhe) - Zwei mit einer Pistole bewaffnete Räuber haben in einem Supermarkt in Grebenstein (Landkreis Kassel) Bargeld erbeutet. Die zwei maskierten Männer seien nach der Tat am Montagnachmittag in einem Auto geflüchtet, wie die Polizei mitteilte.
Demnach habe einer der Täter einen Angestellten an der Laderampe des Discounters zunächst ins Gesicht geschlagen. Zudem hätten die Männer ihn mit einer Pistole bedroht, woraufhin er das Bargeld herausgegeben habe. Zu der erbeuteten Summe wollte die Polizei keine Angaben machen. Sie bittet um Zeugenhinweise zur Tat.