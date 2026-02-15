Nächtlicher Überfall auf 62-jährigen Mann
Ein Mann geht nachts auf dem Nachhauseweg durch die Fußgängerzone. Von hinten greifen ihn plötzlich Unbekannte an.
Limburg (dpa/lhe) - Ein 62-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag von mehreren Unbekannten überfallen worden. Bei dem Angriff in der Limburger Innenstadt wurde er leicht verletzt, wie die Polizei Limburg mitteilte. Nach den Tätern werde weiter gesucht.
Der 62-Jährige sei in der Limburger Fußgängerzone plötzlich von hinten angegriffen und zu Boden gestoßen worden. Die Täter durchsuchten ihr Opfer den Angaben zufolge nach Wertgegenständen, flüchteten aber anschließend ohne Beute. Alarmierte Beamte fahndeten anschließend ohne Erfolg nach den Männern. Die Polizei sucht nun Zeugen.