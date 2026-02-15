Kriminalität

Nächtlicher Überfall auf 62-jährigen Mann

Ein Mann geht nachts auf dem Nachhauseweg durch die Fußgängerzone. Von hinten greifen ihn plötzlich Unbekannte an.

Das Opfer erlitt durch den Überfall laut Polizei Verletzungen an den Händen und im Gesicht. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Das Opfer erlitt durch den Überfall laut Polizei Verletzungen an den Händen und im Gesicht. (Symbolbild)

Limburg (dpa/lhe) - Ein 62-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag von mehreren Unbekannten überfallen worden. Bei dem Angriff in der Limburger Innenstadt wurde er leicht verletzt, wie die Polizei Limburg mitteilte. Nach den Tätern werde weiter gesucht.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der 62-Jährige sei in der Limburger Fußgängerzone plötzlich von hinten angegriffen und zu Boden gestoßen worden. Die Täter durchsuchten ihr Opfer den Angaben zufolge nach Wertgegenständen, flüchteten aber anschließend ohne Beute. Alarmierte Beamte fahndeten anschließend ohne Erfolg nach den Männern. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unbekannte greifen 16-Jährigen auf Nachhauseweg an
Körperverletzung

Unbekannte greifen 16-Jährigen auf Nachhauseweg an

Mit einer Gürtelschnalle attackieren zwei Angreifer einen Teenager. Wie der Jugendliche den Tätern dennoch entkam.

06.12.2025

50 Unbekannte greifen Fußballfans in S-Bahn an
Gewalt

50 Unbekannte greifen Fußballfans in S-Bahn an

Nach dem Europapokalspiel in Mainz wurden Fans von Zrinjski Mostar in einer S-Bahn attackiert. Die Polizei prüft einen möglichen Bezug zu Eintracht-Anhängern.

24.10.2025

Überfall in Limburg missglückt
Kriminalität

Überfall in Limburg missglückt

Ein vermummter Mann fordert Bargeld in einem Elektronikgeschäft – doch geht leer aus. Der Täter flieht ohne Beute. Die Polizei ermittelt.

31.08.2025

Zukunft von Limburger Tauben weiter unklar
Tiere

Zukunft von Limburger Tauben weiter unklar

Die geplante Tötung der Stadttauben in Limburg schlägt nach wie vor hohe Wellen. Tierschützer sind verärgert über das Vorgehen der Stadt.

18.09.2024

Gnadenhof statt Tötung für 200 Limburger Tauben
Tiere

Gnadenhof statt Tötung für 200 Limburger Tauben

Seit Monaten schlägt die geplante Tötung der Limburger Stadttauben hohe Wellen. Jetzt tut sich für einen Teil der Tiere überraschend eine Alternative auf.

01.07.2024