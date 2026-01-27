Cyberattacke

Angriff auf Ticketportal: Schorndorf warnt vor Datenklau

E-Mail-Adressen und Passwörter von bis zu rund 19.000 Personen in Gefahr: In Schorndorf hat es einen Hackerangriff auf ein externes Buchungssystem für Online-Tickets gegeben.

Mehr als 19.000 Menschen könnten von der Cyberattacke auf ein externes Buchungssystem betroffen sein. (Symbolbild) Foto: Philip Dulian/dpa
Mehr als 19.000 Menschen könnten von der Cyberattacke auf ein externes Buchungssystem betroffen sein. (Symbolbild)

Schorndorf (dpa/lsw) - Der Online-Ticketverkauf für das Kinderprojekt «Forscherfabrik Schorndorf» ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Die Attacke auf ein externes Buchungssystem habe sich am 9. Januar ereignet, wie die Stadt im Rems-Murr-Kreis weiter mitteilte. Demzufolge könnten die E-Mail-Adressen, Passwörter sowie Kontakt- und Adressdaten von mehr als 19.000 Personen in die Hände von Cyberkriminellen gelangt sein. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Kundinnen und Kunden der Forscherfabrik, die im Buchungssystem ein Passwort hinterlegt hatten, welches auch für andere Logins genutzt wird, wird dringend empfohlen, dieses bei den entsprechenden Seiten zu ändern», warnte die Stadt. Ob die Daten tatsächlich abgeflossen seien, sei noch unklar.

Der städtische Datenschutzbeauftragte sei informiert und eine Meldung an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde gemacht worden. Das betroffene System sei durch den Betreiber umgehend gesperrt, neu installiert und mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen versehen worden. Zuvor hatte der SWR berichtet. 

Die Forscherfabrik Schorndorf ist ein interaktives Erlebniszentrum. An über 70 Stationen können Kinder dort technische und naturwissenschaftliche Phänomene selbst erforschen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
IT-System am Flughafen BER nach Cyberattacke repariert
Luftverkehr

IT-System am Flughafen BER nach Cyberattacke repariert

Nach einem Hackerangriff auf den Check-in und andere Systeme arbeitet der Flughafen BER seit Wochen nicht im Normalbetrieb. Nun gibt es eine gute Nachricht für Fluggäste.

05.10.2025

Schutz von Onlinekonten: Starkes Passwort reicht nicht aus
Sicherheit im Internet

Schutz von Onlinekonten: Starkes Passwort reicht nicht aus

Einfache Passwörter gelten schon seit langem als Sicherheitsrisiko im Netz. Doch auch starke Passwörter können bei einem Datenleck oder einem Phishing-Angriff in falsche Hände geraten.

01.02.2025

Umfrage: Jeder Dritte nutzt Passwörter mehrfach
Schutz von Online-Accounts

Umfrage: Jeder Dritte nutzt Passwörter mehrfach

«Geheim», «123456» oder der Name und Geburtstag des Kindes - solche Passwörter bergen im Netz ein hohes Sicherheitsrisiko. Einer Umfrage zufolge sind viele Menschen bisher nicht gewissenhaft genug.

31.01.2025

Fachhochschule kann nach Hackerangriff wieder E-Mails senden
Internetkriminalität

Fachhochschule kann nach Hackerangriff wieder E-Mails senden

Wochenlang waren an einer Frankfurter Hochschule nur Notfall-Adressen nutzbar. Jetzt scheinen auch die letzten Auswirkungen einer Cyberattacke behoben.

02.08.2024

Simple Passwörter: «Schalke04» vor «Borussia»
Negativ Ranking

Simple Passwörter: «Schalke04» vor «Borussia»

Was ist mein Passwort? Wer sich das fragt, könnte alles richtig machen - denn womöglich wechselt er oder sie eine komplizierte Zeichenkombination häufig. Bei anderen haben Kriminelle leichtes Spiel.

25.04.2024