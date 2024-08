Fachhochschule kann nach Hackerangriff wieder E-Mails senden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - An der Frankfurter University of Applied Sciences ist nach einem Hackerangriff auf die IT-Systeme nun auch das E-Mail-System wieder in Betrieb gesetzt worden. Seit Freitag ist die Fachhochschule (FH) nach eigener Aussage wieder über ihre bekannten E-Mail-Adressen erreichbar. Damit seien alle betroffenen Systeme für die externe Kommunikation wieder in Betrieb.