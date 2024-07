Frankfurter FH nach Hackerangriff wieder online

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Frankfurter University of Applied Sciences ist nach einem Hackerangriff auf ihre IT-Systeme wieder am Netz. Am Mittwoch wurde die Trennung aller Hochschulsysteme vom Internet aufgehoben, teilte die Fachhochschule (FH) mit. Für rund 19.000 Studierende, Mitarbeitende und Lehrbeauftragte seien neue Passwörter vergeben worden. Damit stehe nun auch die Internetseite der FH wieder zur Verfügung, Studierende könnten wieder auf die Lernplattform sowie auf viele Online-Dienste der Bibliothek zugreifen.