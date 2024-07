Frankfurter FH von Hackern angegriffen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Frankfurter University of Applied Sciences ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Am Samstagabend gegen 20 Uhr sei die Fachhochschule (FH) «Ziel eines ernstzunehmenden Hacker-Angriffs geworden» teilte die FH am Montag mit. «Trotz sehr hoher Sicherheitsvorkehrungen ist es den Kriminellen gelungen, sich Zugriff auf Teile der IT-Infrastruktur der Hochschule zu verschaffen», hieß es.