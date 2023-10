Hackerangriff legt Website der Stadt Frankfurt lahm

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hacker haben die Website der Stadt Frankfurt am Main für mehrere Stunden lahmgelegt. Die Internetseite sei am Donnerstag «Ziel eines konzertierten Hackerangriffs geworden», teilte eine Sprecherin der Stadt am Freitag mit. Hintergrund sei ein sogenannter DDoS-Angriff gewesen, bei dem ein Server durch massenhafte Anfragen zur Überlastung gebracht wird. Zahlreiche andere Kommunen in Deutschland seien am Donnerstag ebenfalls von einem solchen Angriff betroffen gewesen. Betroffen waren etwa die Webseiten der Städte Dresden und Nürnberg.