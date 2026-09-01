Gewalt gegen Einsatzkräfte

Angriff bei Löscheinsatz: Feuerwehrmann muss ins Krankenhaus

Während der Löscharbeiten der Feuerwehr will ein Mann den abgesperrten Bereich betreten. Ein Feuerwehrmann hindert ihn daran - daraufhin wird der Passant handgreiflich.

Ein Feuerwehrmann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Illustration) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Ein Feuerwehrmann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Illustration)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 64 Jahre alter Mann ist in der Wiesbadener Innenstadt handgreiflich gegenüber einem Feuerwehrmann geworden. Zu dem Tatzeitpunkt am Montagabend waren die Einsatzkräfte gerade dabei, einen Brand in einer Restaurantküche zu löschen, wie die Polizei mitteilte.

Während der Löscharbeiten habe der 64-Jährige einen abgesperrten Bereich passieren wollen. Nachdem der Feuerwehrmann ihm dies mehrfach untersagt habe, habe der Mann ihn bewusst angerempelt. Der Feuerwehrmann stürzte, verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 64-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. 

Durch den Brand in dem Restaurant sei zudem ein Mitarbeiter verletzt worden. Auch er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Waldbrände in Hessen: Hitze und Wind erschweren Löscheinsatz
Mehrere Einsätze

Waldbrände in Hessen: Hitze und Wind erschweren Löscheinsatz

Die Feuerwehr kämpft gleich gegen mehrere Waldbrände in Hessen. Hitze und Wind erschweren die Arbeit. Ein großer Einsatz läuft im Main-Kinzig-Kreis, dort wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

10.08.2026

Mannheim: Großbrand im Hafen - Feuerwehrmann verletzt
Brände

Mannheim: Großbrand im Hafen - Feuerwehrmann verletzt

Dramatischer Einsatz im Hafen: Während der Brand nicht aufgibt, kommt ein Feuerwehrmann verletzt ins Krankenhaus. Wie hoch der Schaden am Ende wirklich ist, bleibt offen.

17.10.2025

Feuerwehrmann bei Löscharbeiten schwer verletzt
Brände

Feuerwehrmann bei Löscharbeiten schwer verletzt

Ein Lagerschuppen gerät in der Nacht in Brand. Bei den Löscharbeiten wird ein Feuerwehrmann von einem Balken getroffen.

13.07.2025

Dachstuhlbrand: Einsatzkräfte bei Löscharbeiten bedroht
Kriminalität

Dachstuhlbrand: Einsatzkräfte bei Löscharbeiten bedroht

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf steht das Dachgeschoss eines Hauses in Flammen. Während Feuerwehrkräfte den Brand löschen, werden sie von drei Jugendlichen beleidigt und mit einem Messer bedroht.

04.10.2024

Feuerwehreinsatz

Dachstuhlbrand in Elektrofachmarkt: Feuerwehrmann verletzt

13.05.2023