Angriff bei Löscheinsatz: Feuerwehrmann muss ins Krankenhaus
Während der Löscharbeiten der Feuerwehr will ein Mann den abgesperrten Bereich betreten. Ein Feuerwehrmann hindert ihn daran - daraufhin wird der Passant handgreiflich.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 64 Jahre alter Mann ist in der Wiesbadener Innenstadt handgreiflich gegenüber einem Feuerwehrmann geworden. Zu dem Tatzeitpunkt am Montagabend waren die Einsatzkräfte gerade dabei, einen Brand in einer Restaurantküche zu löschen, wie die Polizei mitteilte.
Während der Löscharbeiten habe der 64-Jährige einen abgesperrten Bereich passieren wollen. Nachdem der Feuerwehrmann ihm dies mehrfach untersagt habe, habe der Mann ihn bewusst angerempelt. Der Feuerwehrmann stürzte, verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 64-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Durch den Brand in dem Restaurant sei zudem ein Mitarbeiter verletzt worden. Auch er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.