Angriff mit Pfefferpistolen: 64-Jähriger in Rodgau verletzt
Die Hintergründe sind unklar: In Rodgau-Hainhausen sollen drei Männer einen 64-Jährigen mit Pfefferpistolen attackiert und anschließend auf ihn eingeschlagen haben.
Rodgau (dpa/lhe) - Drei unbekannte Männer haben nach Polizeiangaben in Rodgau im Landkreis Offenbach einen 64-Jährigen mit Pfefferpistolen attackiert und dann geschlagen. Der Mann sei am Donnerstagabend auf dem Weg zu seinem Auto gewesen, das in der Nähe eines Kleingartens am Ortsrand des Stadtteils Hainhausen geparkt war, teilten die Ermittler mit.
Demnach kamen drei Männer auf den 64-Jährigen zu und schossen aus nächster Nähe wohl mit Pfefferpistolen auf ihn. Der Mann sei unter anderem im Gesicht getroffen worden. Anschließend habe mindestens einer der Angreifer auf ihn eingeschlagen. Der 64-Jährige erlitt nach Polizeiangaben Blessuren sowie blutige Verletzungen am Kopf.
Als sich der Mann wehrte, flüchteten die drei Verdächtigen laut Polizei über nahe Gleise. Die Hintergründe der Tat waren zunächst völlig unklar. Die Kriminalpolizei in Offenbach ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen um Hinweise.