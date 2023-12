Leiche in brennendem Container in Rodgau entdeckt

Rodgau (dpa/lhe) - In einem ausgebrannten Container auf dem Gelände eines Autohändlers in Rodgau (Kreis Offenbach) ist am Freitag eine Leiche entdeckt worden. Die Hintergründe seien noch völlig unklar, die Kriminalpolizei ermittele, teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit. Die Person habe sich zuvor vermutlich in dem Container aufgehalten. Die Identität des Opfers, die genauen Todesumstände und die Brandursache seien noch nicht bekannt. Ein Helfer, der den Brand bemerkt hatte, wurde leicht verletzt und ambulant in einem Rettungswagen behandelt.