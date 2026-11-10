Unfälle

Anhänger kippt auf A3 bei Limburg um - Vollsperrung

Ein Anhänger gerät auf der A3 bei Limburg ins Schleudern und kippt auf den mittleren Fahrstreifen. Was den Fahrer die Kontrolle verlieren ließ, ist noch unklar.

Während der Bergungsarbeiten musste die Autobahn für gut eine Stunde voll gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Während der Bergungsarbeiten musste die Autobahn für gut eine Stunde voll gesperrt werden. (Symbolbild)

Limburg (dpa/lhe) - Ein umgestürzter Anhänger hat in der Nacht für eine Vollsperrung der Autobahn 3 nahe Limburg gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 41-jähriger Autofahrer mit dem Anhänger in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei der Anhänger ins Schleudern geraten, woraufhin der Autofahrer die Kontrolle über sein Auto verlor und in die Mittelschutzplanke fuhr. Der Anhänger sei auf die rechte Seite gekippt und auf dem mittleren Fahrstreifen der Autobahn liegen geblieben. Der Autofahrer blieb unverletzt. Für die Bergungsarbeiten musste die A3 für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 10.000 Euro.

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