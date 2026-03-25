Anhänger rollt in Gegenverkehr - Senior verletzt

Tauberbischofsheim (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist bei Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) frontal gegen einen ihm entgegenrollenden Anhänger gestoßen. Der 72-Jährige wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Anhänger hatte sich zuvor samt Kupplung von einem Wagen gelöst und war in den Gegenverkehr gerollt. Der genaue Grund war zunächst unklar.