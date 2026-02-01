Unfälle

Betrunkener Autofahrer verursacht Frontalzusammenstoß

Mit mehr als zwei Promille unterwegs: Ein 30-Jähriger verursacht im Kreis Rastatt einen Unfall mit hohem Sachschaden – und bleibt wie durch ein Wunder unverletzt.

Der betrunkene Fahrer kam mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Der betrunkene Fahrer kam mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. (Symbolbild)

Gernsbach (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer hat auf der B462 in Gernsbach (Kreis Rastatt) einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Demnach geriet ein 30 Jahre alter Mann am Samstagabend mit seinem Wagen zwischen den Ortsteilen Hilpertsau und Scheuern auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto samt Anhänger zusammen. Ein Alkoholtest bei dem 30-Jährigen ergab der Polizei zufolge einen Wert von mehr als zwei Promille.

Beide beteiligten Fahrer blieben unverletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Der Schaden liegt bei rund 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

