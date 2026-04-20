Unfälle

Anhänger verliert Achse – neun Autos auf A6 beschädigt

Plötzlich rollt eine Achse über die Autobahn: Neun Autos werden beschädigt. Was ist passiert?

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (Symbolbild)

Schwetzingen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einer verlorenen Achse sind auf der Autobahn 6 bei Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) neun Autos beschädigt worden. Ein 69 Jahre alter Autofahrer war nach Polizeiangaben mit einem Anhänger unterwegs, als sich plötzlich von seinem Anhänger die Achse samt Rädern löste und auf die Fahrbahn rollte. 

Die Achse stieß demnach mit neun Fahrzeugen zusammen, die dadurch beschädigt wurden. Der Schaden könne noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte aber bei mindestens 40.000 Euro liegen, wie es hieß.

Die Fahrerinnen und Fahrer seien mit dem Schrecken davongekommen. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Mannheim zeitweise voll gesperrt werden.

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