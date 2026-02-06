Unfall mit drei Autos und zwei Lastwagen auf A3

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der A3 bei Limburg sind fünf Fahrzeuge beschädigt worden. Zwei Menschen wurden dabei am Donnerstagabend leicht verletzt, wie die Polizei berichtete. Ein Lkw hatte bei einem Fahrstreifenwechsel von der mittleren Fahrspur nach rechts ein dort fahrendes Auto übersehen. Der Pkw kam dabei ins Schleudern, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und blieb zunächst auf dem linken Fahrstreifen stehen. Kurze Zeit später kollidierten zwei weitere Pkw und ein Lkw bei Ausweichmanövern.