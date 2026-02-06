Unfall

Unfall mit drei Autos und zwei Lastwagen auf A3

Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme erlebten die Polizisten eine Überraschung.

Die Serie begann, als ein Lkw einen Pkw übersah. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa
Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der A3 bei Limburg sind fünf Fahrzeuge beschädigt worden. Zwei Menschen wurden dabei am Donnerstagabend leicht verletzt, wie die Polizei berichtete. Ein Lkw hatte bei einem Fahrstreifenwechsel von der mittleren Fahrspur nach rechts ein dort fahrendes Auto übersehen. Der Pkw kam dabei ins Schleudern, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und blieb zunächst auf dem linken Fahrstreifen stehen. Kurze Zeit später kollidierten zwei weitere Pkw und ein Lkw bei Ausweichmanövern. 

Bei dem Unfall wurden die beiden Insassen des ersten Autos leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Schaden wurde auf 12.250 Euro geschätzt. Da die Unfallstelle über mehrere Hundert Meter reichte, wurde die Fahrbahn in Richtung Frankfurt kurzzeitig voll gesperrt. Ein größerer Stau entstand aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens am späten Abend aber nicht. 

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Fund von Diebesgut in einem beteiligten Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

