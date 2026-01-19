Bild
Rettungshubschrauber im Einsatz

Walldorf: Pkw stürzt von Autotransporter bei Unfall auf A6

Wegen eines Unfalls auf der A6 mit Einsatz eines Rettungshubschraubers bei Walldorf Richtung Heilbronn ist derzeit die Fahrbahn gesperrt.

Wegen des Hubschraubereinsatzes ist die Fahrbahn derzeit voll gesperrt. (Symbolfoto) Foto: Adobe Stock
Wegen des Hubschraubereinsatzes ist die Fahrbahn derzeit voll gesperrt. (Symbolfoto)

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis. Auf der A6 im Rhein-Neckar-Kreis ist es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heilbronn, teilte die Polizei mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Nach ersten Erkenntnissen prallten die beiden Lkw aus bislang ungeklärter Ursache miteinander. Einer der beteiligten Lastwagen transportierte einen Pkw, der infolge des Zusammenstoßes von der Ladefläche stürzte. Trotz des erheblichen Schadens blieb es nach aktuellem Stand bei Sachschäden – verletzt wurde niemand.

Zum genauen Unfallhergang, zur Höhe des Schadens sowie zu den beteiligten Personen liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor. Vorsorglich wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. In der Folge ist die Fahrbahn aktuell vollständig gesperrt.

Im Bereich der Unfallstelle kommt es aufgrund der laufenden Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit Verzögerungen rechnen. (tak)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Autobahn 6 bei Hockenheim gesperrt
Polizeieinsatz

Autobahn 6 bei Hockenheim gesperrt

Zwei Lastwagen stoßen zusammen, ein Auto fällt von einer Ladefläche - und die Autobahn muss komplett gesperrt werden.

vor 29 Minuten

Bensheim: 15-Jährige von Lkw angefahren - Rettungshubschrauber im Einsatz
Unfall

Bensheim: 15-Jährige von Lkw angefahren - Rettungshubschrauber im Einsatz

Eine 15-jährige Schülerin ist in Bensheim von einem Lkw angefahren und schwer verletzt worden. Heidelberger Straße kurzzeitig gesperrt.

10.06.2025

Rettungshubschrauber wegen B38-Unfall bei Weinheim im Einsatz
Weinheim

Rettungshubschrauber wegen B38-Unfall bei Weinheim im Einsatz

VW Polo kracht auf Abbiegespur gegen Mast. Beifahrer im Wagen eingeklemmt. Vollsperrungen führen zu Staus im Stadtgebiet.

20.08.2024

Schwerer Unfall auf A5 bei Hirschberg - Autobahn für Heli-Einsatz gesperrt
Hirschberg

Schwerer Unfall auf A5 bei Hirschberg - Autobahn für Heli-Einsatz gesperrt

Auf der A5 bei Hirschberg ist es zu einem schweren Unfall gekommen.

21.04.2024

Update: Unfall auf der BAB 5. Zeugenaufruf!
Ladenburg

Update: Unfall auf der BAB 5. Zeugenaufruf!

Auf der BAB5 bei der Anschlussstelle Ladenburg kam es heute zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Die Polizei sucht Zeugen.

18.11.2023