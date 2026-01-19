Walldorf: Pkw stürzt von Autotransporter bei Unfall auf A6

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis. Auf der A6 im Rhein-Neckar-Kreis ist es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heilbronn, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen prallten die beiden Lkw aus bislang ungeklärter Ursache miteinander. Einer der beteiligten Lastwagen transportierte einen Pkw, der infolge des Zusammenstoßes von der Ladefläche stürzte. Trotz des erheblichen Schadens blieb es nach aktuellem Stand bei Sachschäden – verletzt wurde niemand.

Zum genauen Unfallhergang, zur Höhe des Schadens sowie zu den beteiligten Personen liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor. Vorsorglich wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. In der Folge ist die Fahrbahn aktuell vollständig gesperrt.