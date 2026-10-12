Verkehr

Anhänger voller Weinflaschen brennt - B38a gesperrt

Verkehrsteilnehmer müssen in Mannheim mit Behinderungen rechnen. Ein Anhänger hat auf der B38a Feuer gefangen.

Feuerwehrleute sind auf der B38a in Mannheim wegen eines Wein-Anhängers im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Feuerwehrleute sind auf der B38a in Mannheim wegen eines Wein-Anhängers im Einsatz. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Wegen eines brennenden Anhängers mit Flaschen ist die Bundesstraße 38a in Fahrtrichtung Mannheim-Neuhermsheim voll gesperrt. Die Sperrung beginnt an der Anschlussstelle Mannheim Neckarau, wie die Polizei mitteilte. Auf der Bundesstraße sei ein mit Weinflaschen beladener Anhänger in Brand geraten. Die Ursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr rückte aus. 

Weil die Weinflaschen durch die Hitze teils geborsten sind, muss eine Fachfirma die Glasscherben auf der Fahrbahn beseitigen. Der Anhänger war von einem Pick-up gezogen worden, konnte aber noch rechtzeitig gelöst werden, so dass am Zugfahrzeug kein Schaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fahrzeug brennt auf B38a in Mannheim – Straße gesperrt
Verkehr

Fahrzeug brennt auf B38a in Mannheim – Straße gesperrt

Wegen eines Fahrzeugbrands müssen Autofahrer auf der B38a in Mannheim aktuell mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

vor 2 Stunden

Mannheim: Auto auf B38a überschlagen
Unfallstelle umfahren

Mannheim: Auto auf B38a überschlagen

Derzeit sind Rettungskräfte in Mannheim vor Ort. Der Wagen ist auf der linken Spur an der Auffahrt zur A656 zum Liegen gekommen.

09.12.2025

Lkw-Anhänger brennt - Stau auf A81 bei Stuttgart
Brand

Lkw-Anhänger brennt - Stau auf A81 bei Stuttgart

Ausgerechnet im Feierabendverkehr fängt ein Lkw-Anhänger auf einer Autobahn bei Stuttgart Feuer. Für Pendler bedeutet das: Geduld mitbringen.

03.07.2025

Anhänger brennt - Schaden etwa 200.000 Euro
Feuerwehreinsatz

Anhänger brennt - Schaden etwa 200.000 Euro

Der Reifen eines Lastwagenanhängers platzt, dann steigen Flammen auf. Schnell steht der ganze Anhänger in Brand. Der Lastwagenfahrer kann sich in Sicherheit bringen.

28.06.2025

Schwertransporter beschädigt BAB 6 - Behinderungen bis morgen
Verkehr

Schwertransporter beschädigt BAB 6 - Behinderungen bis morgen

Ein Schwertransporter hat in der Nacht auf Donnerstag den rechten Fahrstreifen der BAB6 beschädigt. Der wird nun repariert. Das ist aber nicht der einzige Grund für Umleitungen.

30.08.2024