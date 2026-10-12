Anhänger voller Weinflaschen brennt - B38a gesperrt
Verkehrsteilnehmer müssen in Mannheim mit Behinderungen rechnen. Ein Anhänger hat auf der B38a Feuer gefangen.
Mannheim (dpa/lsw) - Wegen eines brennenden Anhängers mit Flaschen ist die Bundesstraße 38a in Fahrtrichtung Mannheim-Neuhermsheim voll gesperrt. Die Sperrung beginnt an der Anschlussstelle Mannheim Neckarau, wie die Polizei mitteilte. Auf der Bundesstraße sei ein mit Weinflaschen beladener Anhänger in Brand geraten. Die Ursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr rückte aus.
Weil die Weinflaschen durch die Hitze teils geborsten sind, muss eine Fachfirma die Glasscherben auf der Fahrbahn beseitigen. Der Anhänger war von einem Pick-up gezogen worden, konnte aber noch rechtzeitig gelöst werden, so dass am Zugfahrzeug kein Schaden entstand. Verletzt wurde niemand.