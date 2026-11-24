Ulm (dpa/lsw) - Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 31-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Ulm den Freispruch rund 41 Jahre nach der Tat akzeptiert. Es sei kein Rechtsmittel eingelegt worden, teilte ein Sprecher mit. Der 70 Jahre alte Angeklagte wurde vom Landgericht vergangene Woche freigesprochen, weil nach Ansicht des Gerichts für eine Verurteilung die dünne Beweislage nicht ausreichte. Ein starker Verdacht gegen den 70-Jährigen bleibe bestehen, so die Strafkammer. Ein anderer Täter könne aber nicht ausgeschlossen werden.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte weiter, auch wenn die Staatsanwaltschaft bei der Würdigung der vorhandenen Beweismittel zu einem anderen Beweisergebnis gekommen sei, erscheine die mündliche Begründung des freisprechenden Urteils durch das Gericht nachvollziehbar und jedenfalls vertretbar. «Rechtsfehler, die im Rahmen einer Revision überprüft werden müssten, sind dabei nicht aufgefallen.»

Der Angeklagte hatte im Verlauf des Verfahrens erklärt, er habe die Frau nicht getötet. Die damals 31-Jährige war bei Deggingen (Kreis Göppingen) umgebracht worden. Der Fall blieb jahrzehntelang ungeklärt und wurde schließlich zum Cold Case. Die Leiche der Frau war im Februar 1985 nackt und an den Beinen gefesselt neben einem Waldweg gefunden worden.