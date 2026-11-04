Anklage: Coach soll zwei Kinder über Jahre missbraucht haben
Die Staatsanwaltschaft hat in Wiesbaden Anklage gegen einen 64-Jährigen erhoben. Der Vorwurf: mehrere Sexualstraftaten - in den meisten Fällen schwerer sexueller Missbrauch von Kindern.
Wiesbaden (dpa) - Über mehrere Jahre hinweg soll er zwei damals minderjährige Mädchen sexuell missbraucht haben: Gegen einen 64-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Wiesbaden Anklage wegen des Verdachts mehrerer Sexualstraftaten erhoben. Zwischen 2015 und 2023 soll er in insgesamt 19 Fällen sexuelle Handlungen an den beiden Mädchen vorgenommen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft zu den Vorwürfen mitteilten. Bei 17 dieser Fälle soll es schwerer sexueller Missbrauch von Kindern gewesen sein. Die beiden Mädchen waren demnach anfangs neun und elf Jahre alt.
Angeklagter war spiritueller Coach
Der 64-Jährige arbeitete laut der Mitteilung als spiritueller Coach und soll bei dieser Tätigkeit regelmäßig Kontakt zu den beiden Mädchen sowie zu anderen Mädchen im Kindesalter gesucht haben. Als er im Juni dieses Jahres gerade ein Seminar in Wiesbaden veranstaltete, wurde er den Angaben zufolge festgenommen.
Das Wiesbadener Landgericht habe die Anklage zugelassen. Im Januar 2027 soll die Hauptverhandlung beginnen. Nähere Angaben zu den Vorwürfen und den persönlichen Verhältnissen der Beteiligten machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht, um die Betroffenen zu schützen.