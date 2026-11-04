Landgericht Wiesbaden

Anklage: Coach soll zwei Kinder über Jahre missbraucht haben

Die Staatsanwaltschaft hat in Wiesbaden Anklage gegen einen 64-Jährigen erhoben. Der Vorwurf: mehrere Sexualstraftaten - in den meisten Fällen schwerer sexueller Missbrauch von Kindern.

Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage vor dem Landgericht Wiesbaden. (Symbolbild) Foto: Lando Hass/dpa
Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage vor dem Landgericht Wiesbaden. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa) - Über mehrere Jahre hinweg soll er zwei damals minderjährige Mädchen sexuell missbraucht haben: Gegen einen 64-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Wiesbaden Anklage wegen des Verdachts mehrerer Sexualstraftaten erhoben. Zwischen 2015 und 2023 soll er in insgesamt 19 Fällen sexuelle Handlungen an den beiden Mädchen vorgenommen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft zu den Vorwürfen mitteilten. Bei 17 dieser Fälle soll es schwerer sexueller Missbrauch von Kindern gewesen sein. Die beiden Mädchen waren demnach anfangs neun und elf Jahre alt. 

Angeklagter war spiritueller Coach

Der 64-Jährige arbeitete laut der Mitteilung als spiritueller Coach und soll bei dieser Tätigkeit regelmäßig Kontakt zu den beiden Mädchen sowie zu anderen Mädchen im Kindesalter gesucht haben. Als er im Juni dieses Jahres gerade ein Seminar in Wiesbaden veranstaltete, wurde er den Angaben zufolge festgenommen. 

Das Wiesbadener Landgericht habe die Anklage zugelassen. Im Januar 2027 soll die Hauptverhandlung beginnen. Nähere Angaben zu den Vorwürfen und den persönlichen Verhältnissen der Beteiligten machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht, um die Betroffenen zu schützen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tochter sexuell missbraucht: Schwere Vorwürfe gegen Eltern
Mutter und Vater vor Gericht

Tochter sexuell missbraucht: Schwere Vorwürfe gegen Eltern

Ein Mädchen soll über Monate von seinen Eltern und einem Freund der Familie sexuell missbraucht worden sein. Nun hat der Prozess begonnen. Die Anklage offenbart erschütternde Vorwürfe.

21.10.2026

Online 21 Mädchen sexuell missbraucht - Mann verurteilt
Über Messenger-Dienste

Online 21 Mädchen sexuell missbraucht - Mann verurteilt

Er spielte ihnen vor, er sei Jugendlicher, und brachte sie dazu, ihm pornografische Inhalte von sich selbst zu schicken. Nun muss ein 33-Jähriger für seine Missbrauchstaten hinter Gitter.

21.07.2026

Kinder sexuell missbraucht? Anklage gegen Ex-Erzieher
Kindesmissbrauch

Kinder sexuell missbraucht? Anklage gegen Ex-Erzieher

Die Staatsanwaltschaft legt einem 35-Jährigen sexuellen Missbrauch an Kindern zur Last. Hinweise auf Taten während seiner Zeit als Kita-Leiter gibt es laut Ermittlern bisher nicht.

09.01.2026

Landau

Zwölf Jahre Haft nach Entführung und Missbrauch von Mädchen

Auf dem Schulweg wird eine Zehnjährige von einem mehrfach auch wegen Sexualstraftaten verurteilten Mann entführt und missbraucht. Der Fall sorgte überregional für Aufsehen.

18.04.2024

Missbrauch

Mädchen soll in Kölner Bad sexuell missbraucht worden sein

Sie sollen das Mädchen umringt, bedrängt und missbraucht haben - schließlich konnte sich die 13-Jährige aus der Gruppe junger Männer befreien. Nun laufen die Ermittlungen.

18.09.2023