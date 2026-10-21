Prozess beginnt

Eltern sollen Tochter sexuell missbraucht haben

Über Monate hinweg sollen Eltern ihr damals elfjähriges Kind sexuell missbraucht haben. Auch ein Freund der Familie soll sich an dem Mädchen vergangen haben. Nun beginnt der Prozess in Ellwangen.

Wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung seiner Tochter muss ein Elternpaar vor Gericht. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung seiner Tochter muss ein Elternpaar vor Gericht. (Symbolbild)

Ellwangen (dpa/lsw) - Weil sie ihre Tochter sexuell missbraucht haben sollen, stehen die Eltern des Kindes ab heute (9.15 Uhr) vor dem Landgericht Ellwangen. Den Angeklagten wird unter anderem mehrfacher schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen und gemeinschaftliche Vergewaltigung vorgeworfen. Zu Prozessbeginn soll nur die Anklage verlesen werden. 

Der 45-jährige Vater und die 41 Jahre alte Mutter sollen ihr Kind in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) mehrmals missbraucht haben. Das Ehepaar soll die damals elfjährige Tochter laut dem Landgericht 2025 dazu gebracht haben, sexuelle Handlungen am Vater vorzunehmen. 

Auch Freund der Familie soll Mädchen missbraucht haben 

Später soll das Mädchen im Beisein der Eltern auch sexuelle Handlungen an einem 54 Jahre alten Freund der Familie vorgenommen haben. Der Mann ist auch wegen Missbrauchs angeklagt, sein Verfahren soll aber laut einem Gerichtssprecher separat geführt werden. 

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Zum Jahreswechsel 2025/2026 sollen die Eheleute und der Bekannte gemeinsam sexuelle Gewalt an dem Kind verübt und Drohungen gegen das Mädchen ausgesprochen haben. Auch an Weihnachten soll es laut den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. 

Kind vertraute sich Lehrerin an

Die Taten sollen sich im Elternhaus des Kindes ereignet haben. Nach Angaben eines Gerichtssprechers vertraute sich das Mädchen einer Lehrerin und dem Jugendamt an. Es wurde daraufhin in Obhut genommen. Alle drei Angeklagten sitzen seit Ende Februar in Untersuchungshaft.

Für den Prozess vor der 2. Großen Strafkammer sind vorerst insgesamt acht Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte demnach am 17. November fallen.

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