Sexueller Missbrauch

Eltern wegen Vergewaltigung ihrer Tochter vor Gericht

Ein Mädchen soll mit grausamen Drohungen zu sexuellen Handlungen gezwungen worden sein. Nun stehen die Eltern des Kinds vor Gericht.

Mutter, Vater und ein Familienfreund sollen eine 12-Jährige gemeinschaftlich vergewaltigt haben. (Symbolfoto) Foto: Annette Riedl/dpa
Mutter, Vater und ein Familienfreund sollen eine 12-Jährige gemeinschaftlich vergewaltigt haben. (Symbolfoto)

Ellwangen (dpa) - Die Eltern eines jetzt zwölf Jahre alten Mädchens und ein Familienfreund stehen wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung demnächst vor Gericht. Ein 45 Jahre alter Mann, seine 41 Jahre alte Ehefrau und ein 54-jähriger Freund der Familie müssen sich ab dem 21. Oktober vor der 2. Großen Strafkammer am Landgericht Ellwangen verantworten. 

Das Ehepaar soll die Tochter laut dem Landgericht Anfang des vergangenen Jahres dazu gebracht haben, sexuelle Handlungen am Vater vorzunehmen. Später soll das Mädchen im Beisein der Eltern auch sexuelle Handlungen am Freund der Familie, dem 54 Jahre alten Angeklagten, vorgenommen haben. Zum Jahreswechsel 2025/2026 sollen die Eheleute und der Bekannte gemeinsam sexuelle Gewalt an dem Kind verübt und Drohungen gegen es ausgesprochen haben, wie es in einer Mitteilung des Gerichts heißt.

Die Taten fanden demnach in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) statt, im Elternhaus des Kindes. Alle drei Angeklagten sitzen seit Ende Februar 2026 in Untersuchungshaft. Dem Gerichtssprecher zufolge hat sich das Kind einer Lehrerin und dem Jugendamt anvertraut. Das Mädchen wurde in Obhut genommen.

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Für den Prozess sind insgesamt acht Verhandlungstage anberaumt.

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