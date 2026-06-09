Richter wegen sexueller Belästigung vor Gericht
Ein Richter soll eine Kollegin am Arbeitsplatz belästigt und bedroht haben. Nun muss er sich vor Gericht verantworten.
Fulda (dpa/lhe) - Wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung in mehreren Fällen wird heute (9.30 Uhr) am Landgericht Fulda ein Prozess gegen einen Richter aus dem Gerichtsbezirk Kassel eröffnet. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, in der Zeit von September 2023 bis Februar 2025 eine Proberichterin «mehrfach in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt zu haben», wie die Staatsanwaltschaft Fulda mitteilte.
Zudem soll er die Proberichterin bedroht und eine sexuelle Handlung an ihr vorgenommen haben. Das Landgericht hat bislang sieben Fortsetzungstermine anberaumt.