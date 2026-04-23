Prozesse

Richter wegen sexueller Belästigung vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe: Ein 56-Jähriger soll eine Kollegin belästigt und bedroht haben. Am 9. Juni startet die Verhandlung.

Vor dem Fuldaer Landgericht wird das Hauptverfahren gegen einen Richter wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung in Tateinheit mit Nötigung eröffnet. (Archivbild) Foto: Michael Bauer/dpa
Vor dem Fuldaer Landgericht wird das Hauptverfahren gegen einen Richter wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung in Tateinheit mit Nötigung eröffnet. (Archivbild)

Fulda/Kassel (dpa/lhe) - Wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung in mehreren Fällen wird demnächst am Landgericht Fulda ein Prozess gegen einen Richter aus dem Gerichtsbezirk Kassel eröffnet. Dem 56-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, in der Zeit von September 2023 bis Februar 2025 eine Proberichterin «mehrfach in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt zu haben», wie die Staatsanwaltschaft Fulda mitteilt.

Zudem soll er die Proberichterin bedroht und eine sexuelle Handlung an ihr vorgenommen haben. Die Hauptverhandlung beginnt am 9. Juni. Das Landgericht hat sieben Fortsetzungstermine anberaumt.

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