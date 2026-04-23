Richter wegen sexueller Belästigung vor Gericht
Die Staatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe: Ein 56-Jähriger soll eine Kollegin belästigt und bedroht haben. Am 9. Juni startet die Verhandlung.
Fulda/Kassel (dpa/lhe) - Wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung in mehreren Fällen wird demnächst am Landgericht Fulda ein Prozess gegen einen Richter aus dem Gerichtsbezirk Kassel eröffnet. Dem 56-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, in der Zeit von September 2023 bis Februar 2025 eine Proberichterin «mehrfach in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt zu haben», wie die Staatsanwaltschaft Fulda mitteilt.
Zudem soll er die Proberichterin bedroht und eine sexuelle Handlung an ihr vorgenommen haben. Die Hauptverhandlung beginnt am 9. Juni. Das Landgericht hat sieben Fortsetzungstermine anberaumt.