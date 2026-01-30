Justiz

Anklage gegen Ex-Richter wegen sexueller Übergriffe erhoben

Der Mann soll eine Proberichterin sexuell belästigt haben. Die Staatsanwaltschaft Gießen ermittelt gegen den Juristen. Als Richter arbeitet er mittlerweile nicht mehr.

Dem suspendierten Richter wird vorgeworfen, seine Amtsstellung für sexuelle Übergriffe genutzt zu haben. (Symbolbild) Foto: Nadine Weigel/dpa/dpa
Dem suspendierten Richter wird vorgeworfen, seine Amtsstellung für sexuelle Übergriffe genutzt zu haben. (Symbolbild)

Gießen/Kassel (dpa/lhe) - Die Staatsanwaltschaft Gießen hat gegen einen mittlerweile suspendierten Richter des Gerichtsbezirks Kassel Anklage wegen sexueller Übergriffe erhoben. Dem Mann wird laut einem Sprecher der Ermittlungsbehörde vorgeworfen, zwischen September 2023 und Februar 2025 eine Proberichterin mehrfach sexuell genötigt und belästigt zu haben. 

Dem Sprecher zufolge wird dem Beschuldigten unter anderem eine sexuelle Nötigung unter Ausnutzung seiner Amtsstellung sowie schwere sexuelle Belästigung in vier Fällen vorgeworfen. Das Landgericht Fulda muss nun prüfen, ob die Anklage zugelassen wird.

Weitergehende Auskünfte würden derzeit aufgrund der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen nicht erteilt, hieß es. Die Staatsanwaltschaft betonte, dass bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung gelte. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk (hr) über den Fall berichtet.

Beschuldigter nicht mehr als Richter tätig

Das hessische Justizministerium erklärte, in dienstrechtlicher Hinsicht erforderliche vorläufige Maßnahmen seien durch das zuständige Obergericht und das Ministerium für den Rechtsstaat veranlasst worden. Den Angaben zufolge übt der Mann seit September 2025 keine richterliche Tätigkeit mehr aus. Er sei an eine Verwaltungsbehörde abgeordnet worden.

