Heidelberg: 22-Jährige sexuell belästigt

Heidelberg. Eine 22-Jährige ist in der vergangenen Freitagnacht im Bereich der Bergheimer Straße sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau nach einem Clubbesuch auf dem Heimweg. Dabei sprach sie gegen 1.30 Uhr auf Höhe des Römerkreises ein etwa 30-jähriger Mann in gebrochenem Deutsch und Englisch an. Obwohl sie ihr Desinteresse deutlich zum Ausdruck brachte, folgte ihr der Unbekannte bis zu ihrem Zuhause.