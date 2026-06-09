Prozessbeginn

Richter wegen sexueller Belästigung vor Gericht

Einem 56-jährigen Juristen wird vorgeworfen, eine Proberichterin sexuell belästigt und sie bedroht zu haben. Die Verteidigung bestreitet die Anschuldigungen.

Vor dem Landgericht Fulda hat ein Prozess gegen einen Richter begonnen, der eine Kollegin am Arbeitsplatz sexuell belästigt und bedroht haben soll. (Archivbild) Foto: Michael Bauer/dpa
Vor dem Landgericht Fulda hat ein Prozess gegen einen Richter begonnen, der eine Kollegin am Arbeitsplatz sexuell belästigt und bedroht haben soll. (Archivbild)

Fulda (dpa) - Er ist Richter - jetzt sitzt er auf der Anklagebank: Vor dem Landgericht Fulda muss sich ein 56 Jahre alter Jurist wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung einer Kollegin verantworten. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, in der Zeit von September 2023 bis Februar 2025 eine Proberichterin «mehrfach in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt zu haben». Zudem soll er die Proberichterin bedroht haben. Die Verteidigung wies die gegen den Richter erhobenen Vorwürfe als «nicht haltbar» zurück. 

Laut Anklage soll der verheiratete Jurist der «jungen, unerfahrenen Proberichterin» in den Räumen des Amtsgerichts Kassel bei mehreren Gelegenheiten über der Kleidung an Po und Brüste gefasst haben. Mit Hinweis auf seine leitende Funktion habe er die Frau unter Druck gesetzt.

Anklage: Mögliche Versetzung als Druckmittel

Von einer negativen Beurteilung und möglichen Versetzung sei die Rede gewesen, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Frau habe klargestellt, dass sie ein rein dienstliches Verhältnis zu dem Richter haben wolle. Aus Sorge vor einer Versetzung aus Kassel weg habe die Proberichterin, die einen pflegebedürftigen Vater habe, das Verhalten des Mannes lange geduldet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Im Februar 2025 sei ihr die «ständige, latente Bedrohung» zu viel geworden und sie habe die Versetzung ans Landgericht Kassel beantragt, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Versetzung erfolgte im Mai 2025.

Die Verteidigung erklärte, die Vorwürfe seien «an den Haaren herbeigezogen» und beruhten auf Gerüchten. Vor Dienstantritt der Proberichterin habe es «wechselseitige Flirts» zwischen den beiden gegeben. In dem von der Anklage geschilderten Zeitraum habe es ein einvernehmliches Verhältnis gegeben. «Er wollte ihr zu keinem Zeitpunkt Leid zufügen», erklärte die Verteidigung.

Ausschluss der Öffentlichkeit 

Während der Aussage der betroffenen Frau, die als Nebenklägerin an dem Prozess teilnimmt, wurde die Öffentlichkeit auf Antrag des Angeklagten von dem Verfahren ausgeschlossen. Das Landgericht hat zunächst sieben Fortsetzungstermine anberaumt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Richter wegen sexueller Belästigung vor Gericht
Prozesse

Richter wegen sexueller Belästigung vor Gericht

Ein Richter soll eine Kollegin am Arbeitsplatz belästigt und bedroht haben. Nun muss er sich vor Gericht verantworten.

09.06.2026

Richter wegen sexueller Belästigung vor Gericht
Prozesse

Richter wegen sexueller Belästigung vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe: Ein 56-Jähriger soll eine Kollegin belästigt und bedroht haben. Am 9. Juni startet die Verhandlung.

23.04.2026

Mannheim: Frau in Seckenheim verfolgt und sexuell belästigt
Sexuelle Belästigung

Mannheim: Frau in Seckenheim verfolgt und sexuell belästigt

Eine 24-Jährige ist in Mannheim-Seckenheim bis zu ihrer Wohnung verfolgt und dort von einem Unbekannten sexuell belästigt worden.

17.04.2026

Anklage gegen Ex-Richter wegen sexueller Übergriffe erhoben
Justiz

Anklage gegen Ex-Richter wegen sexueller Übergriffe erhoben

Der Mann soll eine Proberichterin sexuell belästigt haben. Die Staatsanwaltschaft Gießen ermittelt gegen den Juristen. Als Richter arbeitet er mittlerweile nicht mehr.

30.01.2026

Kinder auf Spielplatz sexuell belästigt - Festnahme
Landkreis Offenbach

Kinder auf Spielplatz sexuell belästigt - Festnahme

Ein Mann küsst ein Kind, hält ein weiteres fest und fordert Mädchen auf, ihm in den Wald zu folgen. Die alarmierte Polizei muss nicht lange nach ihm suchen.

06.06.2025