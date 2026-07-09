Mädchen überführt Verdächtigen nach sexueller Belästigung
Mit Mut und Köpfchen: Eine Zwölfjährige bringt einen Verdächtigen mit Hilfe der Polizei zur Strecke, der sie sexuell bedrängt hat.
Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Zwölfjährige hat nach einer sexuellen Belästigung in Stuttgart einen Mann mit einem mutigen Plan in die Hände der Polizei laufenlassen. Der 44-Jährige habe das Kind in einer Passage angesprochen und auf die Wange geküsst, berichtete eine Polizeisprecherin. Anschließend habe er ihr Geld für sexuelle Handlungen angeboten. Das Mädchen tauschte daraufhin Handynummern mit dem Verdächtigen aus – und ging damit direkt zur Polizei.
Das Mädchen kontaktierte dann im Beisein der Beamten den Verdächtigen und vereinbarte mit ihm ein Treffen. Dabei nahmen die Beamten den Mann fest. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.