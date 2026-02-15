Großer Narrensprung

Mann bedrängt Polizeibeamte bei närrischem Treiben

Nach dem Großen Narrensprung in Friedrichshafen kommt es zu einer Festnahme. Der Mann wehrt sich. Nun ermittelt die Polizei.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (Symbolbild)

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein Mann soll beim närrischen Treiben nach dem Großen Narrensprung in Friedrichshafen (Bodenseekreis) Polizeibeamte bedrängt und sich dann gewaltsam gegen eine Festnahme gewehrt haben. Der Mann habe bei der Festnahme versucht, die Beamten zu schlagen, teilte die Polizei mit. Er musste eine Nacht in der Zelle verbringen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Anwohner ignoriert Absperrung an Brandort - Festnahme
Rüsselsheim

Anwohner ignoriert Absperrung an Brandort - Festnahme

Im hessischen Rüsselsheim brennen zwei Häuser - und ein Anwohner will in den abgesperrten Bereich. Polizisten nehmen ihn fest. Auch dabei wehrt sich der Mann.

04.05.2025

Vater prellt Zeche, fährt gegen Mauer und greift Polizei an
Überlingen

Vater prellt Zeche, fährt gegen Mauer und greift Polizei an

Ein schöner Ausflug am Bodensee endet für eine kleine Familie mit einer Festnahme. Der Vater ist betrunken und wehrt sich gegen die Polizei.

02.05.2025

Mann wehrt sich gegen Festnahme und verletzt Polizisten
Drogenhandel

Mann wehrt sich gegen Festnahme und verletzt Polizisten

Ein 33-Jähriger schlägt bei einer Drogenkontrolle um sich und verletzt zwei Polizisten. Er kommt schnell hinter Gitter.

07.03.2025

Raser bedrängt Polizeistreife - Ermittlungen
Nötigung auf der Autobahn

Raser bedrängt Polizeistreife - Ermittlungen

Er fuhr dicht auf und drängte damit andere von der linken Spur der Autobahn. Auch das Auto einer zivilen Polizeistreife. Nun wird gegen einen 20-Jährigen ermittelt.

13.01.2025

Polizei: 23-Jähriger verletzt vier Beamte bei Festnahme
Limburg-Weilburg

Polizei: 23-Jähriger verletzt vier Beamte bei Festnahme

Erst bedroht er Busfahrer, dann wehrt er sich gegen den Zugriff. Ein Mann beschäftigt die Polizei in Weilburg. Nach der Festnahme wird er zur Begutachtung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

06.04.2024