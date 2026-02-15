Mann bedrängt Polizeibeamte bei närrischem Treiben
Nach dem Großen Narrensprung in Friedrichshafen kommt es zu einer Festnahme. Der Mann wehrt sich. Nun ermittelt die Polizei.
Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein Mann soll beim närrischen Treiben nach dem Großen Narrensprung in Friedrichshafen (Bodenseekreis) Polizeibeamte bedrängt und sich dann gewaltsam gegen eine Festnahme gewehrt haben. Der Mann habe bei der Festnahme versucht, die Beamten zu schlagen, teilte die Polizei mit. Er musste eine Nacht in der Zelle verbringen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.