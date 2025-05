Anwohner ignoriert Absperrung an Brandort - Festnahme

Rüsselsheim am Main (dpa) - Während eines Feuerwehreinsatzes an zwei brennenden Wohnhäusern in Rüsselsheim am Main hat ein Anwohner die Absperrung ignoriert - und ist festgenommen worden. Der 29-Jährige habe die Einsatzkräfte behindert und einem polizeilichen Platzverweis nicht Folge geleistet, sagte ein Polizeisprecher. Bei der Festnahme habe er sich gewehrt. Zwei Polizisten seien leicht verletzt worden. Der Mann kam in Gewahrsam. Warum er sich in den Sperrbereich begeben hatte, sei nicht bekannt, so der Sprecher.