Hoher Schaden nach Brand von zwei Wohnhäusern

Fischbachtal (dpa/lhe) - Beim Brand zweier Einfamilienhäuser im südhessischen Fischbachtal (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ist am Freitag hoher Sachschaden entstanden. Ein Zeuge hatte am Vormittag Rauch bemerkt, der aus einem der Häuser stieg, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, brannten beide Häuser. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohner hätten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden können, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandursache war zunächst unklar, ebenfalls der genaue Sachschaden. Die Polizei schätzte ihn auf etwas mehr als 100.000 Euro.