Hoher Sachschaden durch Feuer auf Sporthallendach

Kassel (dpa/lhe) - Beim Brand eines Sporthallendachs an einer Schule in Kassel ist ein hoher sechsstelliger Schaden entstanden. Wie die Feuerwehr mitteilte, ist das Feuer am Freitagabend gemeldet worden. Auf dem Dach hätten Photovoltaik-Module auf einer Fläche von 100 Quadratmetern gebrannt. Flammen und Rauch breiteten sich demnach bis ins Innere der Halle aus. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der massiven Brandschäden sei die Sporthalle aktuell nicht mehr benutzbar. Die Brandursache war zunächst unklar.