Kriminalität

Fastnacht im Südwesten: Mehrere Verletzte bei Angriffen

Die Fastnacht im Südwesten endet für einige Menschen in Baden-Württemberg mit Verletzungen und Ermittlungen. Wo es Zwischenfälle gab.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei gewaltsamen Vorfällen während der Fastnacht sind mehrere Menschen im Südwesten verletzt worden - darunter Polizisten. So soll in Neckargemünd ein 21-Jähriger während des Faschingsumzugs mehrere Beamte attackiert haben. Der betrunkene Mann habe sich zuvor mit einem anderen Besucher gestritten, teilte die Polizei mit.

Die Polizisten hätten die Streitenden beruhigen wollen. Dabei habe sich der Mann aggressiv und uneinsichtig gezeigt. Bei der anschließenden Festnahme soll er sich heftig gewehrt und dadurch drei Beamte verletzt haben. Gegen den Mann wird unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Beleidigung ermittelt. Nach Polizeiangaben wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von 1,6 Promille festgestellt.

Auch im Bodenseekreis wehrte sich ein Mann nach dem Großen Narrensprung in Friedrichshafen gewaltsam gegen seine Festnahme. Der 36-Jährige habe die Polizisten zuvor bedrängt, hieß es. Bei der Festnahme habe er versucht, die Beamten zu schlagen. Daraufhin musste er die Nacht in Gewahrsam verbringen. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Einlass verweigert - zwei Männer schlagen sich 

In Heidelberg soll sich ein 36-Jähriger mit einem Sicherheitsmitarbeiter geschlagen haben, weil dieser ihn nicht auf die Veranstaltung gelassen haben soll, wie die Polizei mitteilte. Der Angreifer soll einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille gehabt haben. Als die Polizei eintraf, hatten sich demnach beide Konkurrenten beruhigt. Sie erlitten leichte Verletzungen.

In Aitrach im Landkreis Ravensburg wurde ein Mann aggressiv, nachdem er aus einer Festhalle in Aitrach (Landkreis Ravensburg) verwiesen worden war. Der bislang Unbekannte habe einem 47-Jährigen ins Gesicht geschlagen und sei daraufhin geflüchtet. Der 47-Jährige habe im Gesicht geblutet und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

