Polizei: 23-Jähriger verletzt vier Beamte bei Festnahme

Weilburg (dpa/lhe) - Erheblichen Widerstand hat ein Mann bei seiner Festnahme in Weilburg (Landkreis Limburg-Weilburg) geleistet. Der 23-Jährige habe vier Polizisten verletzt, die aber weiter einsatzfähig gewesen seien, teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Samstag mit. Der Mann aus Wetzlar habe am Freitagmittag zunächst Busfahrer mit einem Messer bedroht und sich die Stichwaffe selbst an den Hals gehalten, hieß es. Beim Eintreffen der Polizei habe er mit der Faust und dem Kopf gegen einen Briefkasten geschlagen.