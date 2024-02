Mann mit Messer schwer verletzt: Verdächtiger in U-Haft

Weilburg (dpa/lhe) - Ein 36-Jähriger soll einen Mann in Weilburg (Landkreis Limburg-Weilburg) schwer mit einem Messer verletzt haben. Er habe den 27-Jährigen am Montag nach bisherigem Ermittlungsstand in einer Unterkunft unvermittelt angegriffen und mehrfach auf ihn eingestochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein weiterer Bewohner habe eingegriffen, hieß es. Der Verletzte sei auf die Straße geflohen, wo er zusammengebrochen sei und von Passanten entdeckt wurde. Der Verdächtige wurde kurz darauf festgenommen.