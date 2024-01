25-Jähriger mit Messer verletzt: Angriffe gegen Polizisten

Limburg (dpa/lhe) - Eine 22-jährige Frau hat in Limburg vermutlich ihren Freund mit einem Messer verletzt und dann teils zusammen mit ihm Polizisten attackiert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte die Frau am Freitagabend über Notruf gemeldet, dass sie ihren Freund «abgestochen» habe. Beim Eintreffen der Polizisten habe die Frau einen Beamten ins Gesicht geschlagen. Auch bei der Festnahme schlug und trat die Frau mehrfach nach den Beamten. Als der 25-jährige Freund befragt werden sollte, habe auch dieser mehrfach nach den Beamten geschlagen und getreten, diese bespuckt und beleidigt, da er offenbar mit der Festnahme seiner Freundin nicht einverstanden gewesen sei. Auch Rettungskräfte, die eine Stichverletzung an seinem Bein versorgen wollten, seien von beiden Beschuldigten geschlagen und getreten worden.