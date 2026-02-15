Polizeieinsätze an Karneval

Mann schlägt anderem Mann bei närrischem Treiben ins Gesicht

Nach dem Narrensprung in Aitrach kommt es beim närrischen Treiben zu einem gewaltsamen Vorfall. Danach muss ein Mann mit einer blutigen Nase ins Krankenhaus, ein anderer ist auf der Flucht.

Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem bislang unbekannten Täter. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem bislang unbekannten Täter. (Symbolbild)

Aitrach (dpa) - Bei dem närrischen Treiben nach dem Narrensprung in Aitrach (Landkreis Ravensburg) hat ein Mann einem 47-Jährigen ins Gesicht geschlagen und ist dann geflüchtet. Der 47-Jährige habe im Gesicht geblutet und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Zuvor sei der Täter nicht mehr in die Festhalle hineingelassen worden. Die Polizei sucht nun nach dem Täter und bittet um Hinweise.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann bedrängt Polizeibeamte bei närrischem Treiben
Großer Narrensprung

Mann bedrängt Polizeibeamte bei närrischem Treiben

Nach dem Großen Narrensprung in Friedrichshafen kommt es zu einer Festnahme. Der Mann wehrt sich. Nun ermittelt die Polizei.

vor 48 Minuten

Karneval als Krisenschild - Narren feiern im Regen
Weiberfastnacht

Karneval als Krisenschild - Narren feiern im Regen

Schlechtes Wetter? Pah! Als «Urlaub von der Wirklichkeit» ist Karneval nach Experten-Meinung so gefragt, dass ihm auch Regen wenig anhaben kann. Nun ist die «Ablenkung vom Alltag» zurück.

12.02.2026

Partyschlager und Klassiker: Die Hits an Karneval
Karnevalsmusik

Partyschlager und Klassiker: Die Hits an Karneval

Von «Viva Colonia» bis «Karnevalsmaus»: Diese Songs sorgen an den närrischen Tagen für volle Tanzflächen und prägen die aktuellen Charts.

07.02.2026

Mannheim: Täter schlägt 37-Jährigen ins Gesicht 
Körperverletzung

Mannheim: Täter schlägt 37-Jährigen ins Gesicht 

Im Quadrat U5 in Mannheim wurde ein 37-Jähriger bei einer nächtlichen Auseinandersetzung verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise zum bislang unbekannten Tatverdächtigen.

22.07.2025

Karneval

Buntes Treiben bei Rosenmontagsumzügen in Hessen

Bei Rosenmontagsumzügen haben Zehntausende Menschen auf hessischen Straßen den Höhepunkt der fünften Jahreszeit gefeiert. Der größte Umzug Hessens fand in Fulda statt.

12.02.2024