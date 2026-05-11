Physiotherapeut bestreitet sexuelle Übergriffe vor Gericht

Ellwangen (dpa/lsw) - Im Prozess um sexuellen Missbrauch an einer Patientin streitet der beschuldigte Physiotherapeut vor dem Landgericht Ellwangen die Vorwürfe. «Ich bin von den Anschuldigungen erschüttert», erklärte der 54-Jährige, der nach eigenen Angaben vor allem als Kindertherapeut in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) tätig ist.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Frau während mehrerer Sitzungen intim berührt zu haben. Der Anklage zufolge soll er außerdem mit den Fingern in sie eingedrungen sein und Oralverkehr an ihr gehabt haben, weshalb auch der Tatbestand einer Vergewaltigung infrage kommen könnte, stellte der Vorsitzende Richter schon zu Beginn der Verhandlung klar.

Der 54-Jährige sei auf Kinder und Jugendliche spezialisiert, mit Erwachsenen habe er nur selten zu tun, erklärte der Angeklagte. Die Klägerin habe während der Behandlung ihres Säuglings selbst Schmerzen in den Beinen und am Rücken gezeigt. Das sei nach der Geburt nicht ungewöhnlich. Die Frau habe unbedingt von ihm behandelt werden wollen. Das sei erfolgt, wobei die Frau nicht unbekleidet gewesen sei.

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Mann streitet Vorwürfe ab

Abwechselnd mit seiner Anwältin erklärte der Angeklagte umfassend die Art der Behandlung. Der 54-Jährige bestritt, die Patientin an den Brüsten berührt oder sich anderweitig an ihr vergangen zu haben. «Die Behandlung war ausschließlich professionell», betonte die Verteidigerin. Auf Nachfrage räumte der Mann ein, dass in einigen Sitzungen, die teilweise abends stattfanden, die Frau keine Unterhose trug. Die Frau selbst sagte am ersten Verhandlungstag als Nebenklägerin unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus.