Prozess: Therapeut soll Patientin missbraucht haben

Ellwangen (dpa/lsw) - Ein 54 Jahre alter Physiotherapeut muss sich heute (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Ellwangen wegen sexuellen Missbrauchs einer Patientin verantworten. Er soll die Frau während der Sitzungen mehrfach intim berührt haben.

Es handelt sich bereits um das zweite Verfahren gegen den Mann aus Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). In seiner Heimatstadt war er vor gut einem Jahr von dem dortigen Amtsgericht zu zehn Monaten auf Bewährung in einem ähnlichen Fall verurteilt worden. Diese Entscheidung ist allerdings nicht rechtskräftig, da sich das Landgericht in Ellwangen auch mit diesem Vorgang in einem Berufungsverfahren beschäftigen wird.