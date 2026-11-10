Eltern vor Gericht

Tochter missbraucht: Mutter im Gericht festgenommen

Im Missbrauchsprozess gegen die Eltern eines Mädchens gibt es eine überraschende Wendung: Die Mutter wurde festgenommen. Das Landgericht erließ am sechsten Verhandlungstag einen Haftbefehl.

Zu Prozessbeginn wurde nur die Anklage verlesen. (Archvibild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Zu Prozessbeginn wurde nur die Anklage verlesen. (Archvibild)

Ellwangen (dpa/lsw) - Im Prozess um den mutmaßlichen sexuellen Missbrauch eines Mädchens durch dessen Eltern und einen Freund der Familie ist die Mutter festgenommen worden. Gegen die 41-Jährige wurde am sechsten Verhandlungstag am Montag ein Haftbefehl erlassen, wie ein Sprecher des Landgerichts Ellwangen mitteilte. Der Haftbefehl sei noch am selben Tag verkündet und in Vollzug gesetzt worden. Die Frau befindet sich in Untersuchungshaft. 

Zuvor war unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein aussagepsychologisches Gutachten erstattet worden. Gegen die Mutter und den 45 Jahre alten Vater läuft vor dem Landgericht ein Verfahren wegen des mutmaßlichen schweren sexuellen Missbrauchs ihrer heute 13 Jahre alten Tochter. Die Eltern sollen das Mädchen zunächst seit dem vergangenen Jahr über Monate missbraucht und später zu sexuellen Handlungen mit einem Freund der Familie gedrängt haben. Auch der 54-Jährige soll sich mehrfach an dem Kind in der Wohnung der Eltern in Rot am See vergangen haben.

Prozess kurz vor dem Ende 

Aus welchen konkreten Gründen der Haftbefehl gegen die Mutter erlassen wurde, teilte das Gericht zunächst nicht mit. Der Haftbefehl bezieht sich nach Angaben des Sprechers auf einen Teil der Vorwürfe. An diesem Mittwoch soll die Beweisaufnahme geschlossen werden. Anschließend sind die Plädoyers geplant. 

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Das Mädchen vertraute sich laut Gericht einer Lehrerin und dem Jugendamt an und wurde in Obhut genommen. Der Vater wurde im Februar festgenommen und sitzt derzeit wegen einer anderen, bereits rechtskräftigen Verurteilung in Strafhaft. Laut Gericht ging es um ein Vermögensdelikt. Die Mutter war auf freiem Fuß. 

Der angeklagte Freund der Familie saß zunächst in Untersuchungshaft, ist laut dem Gerichtssprecher aber mittlerweile nicht mehr greifbar. Er war aus der U-Haft entlassen worden, weil das Landgericht keinen dringenden Tatverdacht mehr gesehen hatte. Das Oberlandesgericht Stuttgart sah diesen laut dem Sprecher dagegen als gegeben an. Die Zeit zwischen seiner Entlassung und der Beschwerdeentscheidung des Oberlandesgerichts soll der Mann genutzt haben, um unterzutauchen.

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