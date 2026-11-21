Vor laufender Kamera: Vater soll Tochter missbraucht haben
Ein Vater soll seine Tochter sexuell missbraucht und weitere Kinder über Livestreams zu sexuellen Handlungen animiert haben.
Ellwangen (dpa/lsw) - Wegen des Vorwurfs des vielfachen sexuellen Missbrauchs seiner Tochter und anderer Kinder steht ein 47-Jähriger von Dezember an vor dem Landgericht Ellwangen. Dem Angeklagten werden unter anderem sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Der Prozess beginnt am 1. Dezember.
Nach Angaben des Gerichts soll der Mann seine Tochter zwischen Oktober 2020 und November 2021 in Lorch (Ostalbkreis) sexuell missbraucht haben. Das Mädchen war zu diesem Zeitpunkt zwischen 11 und 13 Jahre alt. In mehreren Fällen soll der Angeklagte das Kind dazu gebracht haben, sich nackt zu zeigen und sexuelle Handlungen vorzunehmen. Dabei soll er zahlreiche Fotos und Videos gemacht haben.
Weitere Vorwürfe
Außerdem soll der Mann im Juni 2023 mehrere Kinder über Livestreams zu sexuellen Handlungen animiert und sie dabei teilweise gefilmt haben. Die betroffenen Mädchen und Jungen sollen zwischen sechs und zwölf Jahre alt gewesen sein.
Bei einer Durchsuchung im November 2025 sollen Ermittler zudem knapp 65.000 kinder- und jugendpornografische Bild- und Videodateien bei dem Mann gefunden haben - diese sollen auch den Missbrauch von Babys zeigen. Ihm wird deshalb auch der Besitz entsprechender Inhalte vorgeworfen.
Insgesamt listet das Gericht 20 Tatvorwürfe auf. Der Angeklagte, ein Deutscher, sitzt in Untersuchungshaft. Für die Verhandlungen sind vier Tage angesetzt worden. Ein Urteil könnte am 15. Dezember fallen.