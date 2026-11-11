Mutter und Vater vor Gericht

Tochter missbraucht: Eltern drohen lange Haftstrafen

Ein Elternpaar soll die eigene Tochter missbraucht und einem Bekannten überlassen haben. Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft sollen die beiden dafür lange ins Gefängnis.

Zu Prozessbeginn wurde nur die Anklage verlesen. (Archvibild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Zu Prozessbeginn wurde nur die Anklage verlesen. (Archvibild)

Ellwangen (dpa) - Einem Ehepaar aus Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) drohen hohe Haftstrafen, weil sie die eigene Tochter über Monate hinweg sexuell missbraucht haben sollen. Zudem soll das deutsche Paar das Kind zu sexuellen Handlungen mit einem Bekannten gedrängt haben. Vor dem Landgericht in Ellwangen forderte die Staatsanwaltschaft für den 45-jährigen Vater eine Haftstrafe von 13 Jahren. Die 41-jährige Mutter soll für elf Jahre und drei Monate ins Gefängnis.

Die Frau wurde Anfang der Woche wegen dringenden Tatverdachts und Fluchtgefahr im Gerichtssaal verhaftet. Der Mann sitzt schon seit Februar im Gefängnis. Die Verteidiger haben hingegen Freispruch für ihre Mandanten beantragt. Der dritte Beteiligte, ein 54-Jähriger, ist derzeit auf der Flucht. Nach ihm wird international gefahndet. Das Urteil wird für den späten Nachmittag erwartet.

Vater ist vorbestraft

Zum Schutz der heute 13-Jährigen fand ein Großteil des Verfahrens unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Selbst die Plädoyers von Staatsanwalt und Verteidigern wurden hinter verschlossenen Türen gehalten. Laut Anklage haben die Eltern die damals Elfjährige seit vergangenem Jahr mehrmals sexuell missbraucht. Später kam dem Vorwurf nach auch der Hausfreund hinzu.

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Die Eltern sollen dem Kind unter anderem Stromschläge angedroht haben, sollte es sich weigern. Laut Gericht ist der Vater wegen Betrugs und Verbreitung pornografischer Schriften vorbestraft.

Der Fall wurde bekannt, weil sich das Kind einer Lehrerin anvertraut hatte. Die alarmierte das Jugendamt, das seit Februar die 13-Jährige betreut. Vor Gericht verweigerten die Angeklagten die Aussage.

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