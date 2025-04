Anklage gegen 34-Jährigen wegen Totschlags

Ulm (dpa/lsw) - Nach einem blutigen Streit im Herbst in Göppingen hat die Staatsanwaltschaft Ulm Anklage wegen Totschlags gegen einen Mann erhoben. Laut der Anklage soll sich der 34 Jahre alte Vietnamese am 11. November mit seiner Partnerin und dem später getöteten 43 Jahre alten Mann, in seiner Wohnung in Göppingen aufgehalten haben. Es sei getrunken worden. Die zunächst friedliche Stimmung sei dann gekippt und der jetzt 34-Jährige habe im Streit mit einem Messer mehrfach auf sein Opfer eingestochen.