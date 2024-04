Anklage gegen mutmaßlichen Rechtsradikalen: Umsturz geplant?

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Staatsanwaltschaft hat einen mutmaßlich rechtsradikalen Mann aus Frankfurt angeklagt, der einen gewaltsamen Umsturz geplant haben soll. Dem 27-Jährigen werde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen, teilte die Anklagebehörde in Frankfurt am Donnerstag mit. Er soll den Sturz der demokratischen Grundordnung in Deutschland geplant haben. Dazu soll der Mann vorgehabt haben, an einem zunächst nicht bestimmten Tag unter anderem Muslime, Juden, Grünen-Politiker sowie der LGBTQ-Bewegung angehörige Menschen zu töten. Aus stillgelegten Munitionslagern soll der Deutsche sich illegal auch funktionsfähige Sprengkörper sowie Schusswaffen beschafft und an verschiedenen Orten gelagert haben.