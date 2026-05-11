Anklage nach Angriff auf Elfjährigen in Dietzenbach erhoben
Ein Elfjähriger geht durch Dietzenbach, als er heftig attackiert wird. Als Zeugen eingreifen, läuft der Mann davon. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 24-Jährigen.
Dietzenbach/Darmstadt (dpa/lhe) - Hat er einen Elfjährigen krankenhausreif geschlagen? Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat vor dem Amtsgericht Offenbach Anklage gegen einen 24-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben. Das teilte die Behörde mit und verwies dabei auf den Fall eines Elfjährigen, der im Juni 2025 in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) angegriffen wurde.
Ein Mann soll ihn geschlagen und ihm gegen den Kopf getreten haben, hatte die Polizei in Offenbach damals mitgeteilt. Der Junge sei in ein Krankenhaus gebracht worden, er habe unter anderem eine Gehirnerschütterung erlitten. Der Mann war geflüchtet, nachdem mehrere Zeugen eingeschritten waren.
Im Rahmen der Ermittlungen fand auch eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern aus Videoaufzeichnungen von Überwachungskameras statt, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte. Der Angeschuldigte habe sich in der Folge bei der Polizei gestellt.