Kriminalität

Anklage nach Schüssen auf 39-Jährigen in Mannheimer Kiosk

Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Der Täter wurde erst Tage später gefasst. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Angaben zu einem Motiv gibt es allerdings weiter nicht.

Bei der Tat Anfang Oktober wurde ein 39-Jähriger lebensgefährlich verletzt. (Archivbild) Foto: René Priebe/dpa
Bei der Tat Anfang Oktober wurde ein 39-Jähriger lebensgefährlich verletzt. (Archivbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Nach Schüssen auf einen 39-Jährigen in einem Mannheimer Kiosk Anfang Oktober hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Sie wirft einem 26-Jährigen versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Der 39-Jährige wurde bei der Tat lebensgefährlich verletzt. 

Impressum

Erst mehr als eine Woche nach der Tat war der 26-Jährige festgenommen worden. Er sitzt laut Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte sich in der Vergangenheit weder zu einer möglichen Beziehung zwischen Täter und Opfer geäußert, noch zum Motiv für die Tat und den Hintergründen. Auch die Staatsanwaltschaft wollte sich auf Nachfrage dazu nicht äußern. 

Der 26-Jährige war nach der Tat, die sich am Abend des 4. Oktober in der Innenstadt ereignet hatte, geflüchtet. Noch in derselben Nacht hatte die Polizei mit einer Großfahndung die Stadt abgesucht - zunächst vergeblich.

