Cybertrading-Betrugsmasche

Anlagebetrug im Internet: Mann verliert 200.000 Euro

Eine vermeintlich lukratives Investitionsangebot mit hohen Renditen: Ein 60-Jähriger wird im Internet Opfer einer Cybertrading-Masche. Wie gelang es den Betrügern, ihn um 200.000 Euro zu betrügen?

Der Mann verlor bei dem Betrug im Netz mehr als 200.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Philip Dulian/dpa
Der Mann verlor bei dem Betrug im Netz mehr als 200.000 Euro. (Symbolbild)

Offenburg (dpa/lsw) - Mit dem Versprechen hoher Renditen haben mutmaßliche Betrüger einen 60-jährigen Mann aus Offenburg (Ortenaukreis) um mehr als 200.000 Euro gebracht. Nach Angaben der Polizei war der Mann über eine Dating-Plattform auf eine vermeintlich lukrative Investitionsmöglichkeit im Internet aufmerksam geworden. Daraufhin habe er sich dazu verleiten lassen, zwischen März und Juni eine beträchtliche Summe zu investieren.

Als der Mann sich sein angelegtes Kapital sowie die vermeintlichen Gewinne jedoch habe auszahlen lassen wollen, hätten die Betreiber der Plattform weitere Zahlungen in Höhe von insgesamt 45.000 Euro gefordert. Die Polizei geht davon aus, dass sich die getätigten Investitionen nun unwiederbringlich in betrügerischen Händen befinden und hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie und wann der Mann den Betrug bemerkte, wurde nicht mitgeteilt.

Die Polizei warnt vor sogenannten Cybertrading-Betrugsmaschen und rät Anlegern, bei außergewöhnlich hohen Gewinnversprechen sowie bei Aufforderungen zu weiteren Zahlungen für Auszahlungen besonders misstrauisch zu sein. Vor Investitionen über Online-Plattformen wird empfohlen, deren Seriosität sorgfältig zu prüfen und im Zweifelsfall fachkundigen Rat einzuholen.

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