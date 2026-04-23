Ravensburg

Ehepaar mit App-Masche um 50.000 Euro betrogen

Ein Ehepaar aus Ravensburg hat durch eine raffinierte App-Betrugsmasche mehr als 50.000 Euro verloren. So lief der Betrug ab.

Betrüger haben ein Ehepaar um mehr als 50.000 Euro betrogen. (Symbolbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa
Betrüger haben ein Ehepaar um mehr als 50.000 Euro betrogen. (Symbolbild)

Ravensburg (dpa/lsw) -  Ein Ehepaar aus Ravensburg hat in den vergangenen Wochen mehr als 50.000 Euro durch eine raffinierte Masche an Betrüger verloren. Die Frau war auf einem Videoportal auf eine Werbung gestoßen und wurde nach Anklicken einer verlinkten Webseite angerufen, wie die Polizei mitteilte. 

In mehreren Sprach- und Videoanrufen brachten die Unbekannten das Paar durch manipulative Gespräche dazu, eine App auf dem Mobiltelefon zu installieren. Dadurch ließ sich das Handy aus der Ferne von den Betrügern bedienen, wie ein Polizeisprecher sagte. So verschafften sie sich Zugriff auf das Bankkonto des Paares und veranlassten mindestens zwei Abbuchungen im fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen gewerbsmäßigen Betrugs.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heidelberg: Ehepaar um mehrere tausend Euro betrogen
Falscher Bankmitarbeiter

Heidelberg: Ehepaar um mehrere tausend Euro betrogen

Ein Betrüger hat zwei Heidelberger Senioren hinters Licht geführt. Die Polizei sucht Hinweise zum Täter und gibt Tipps, wie man sich bei verdächtigen Bankanrufen verhält.

28.11.2025

150.000 Euro verloren – Betrüger täuschen Seniorenehepaar
Kriminalität

150.000 Euro verloren – Betrüger täuschen Seniorenehepaar

Erst kleine, vermeintliche Gewinne, dann hohe Verluste: Betrüger bringen ein Ehepaar um 150.000 Euro. Es ist nicht der einzige Fall in der Region.

01.10.2025

Mann verliert mehr als 30.000 Euro durch Fake-App
Krypto-Betrug

Mann verliert mehr als 30.000 Euro durch Fake-App

Mit gefälschten Kontoauszügen, einer Fake-App und versprochenen Renditen bringen Betrüger einen 53-Jährigen um sein Erspartes. Auch sein Bekannter wird Opfer des Betrugs.

09.09.2025

Krypto-Betrug: Mann verliert 1,2 Millionen Euro
Friedrichshafen

Krypto-Betrug: Mann verliert 1,2 Millionen Euro

Auf der Suche nach lukrativen Geldanlagen investiert ein Mann eine hohe Summe auf einer vermeintlichen Handelsplattform. Bald darauf stellt er fest, dass er hereingelegt wurde.

04.09.2025

Hochtaunuskreis

«Love-Scamming»: Frau im Internet um 35.000 Euro betrogen

03.01.2024