Anne Applebaum erhält Friedenspreis

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse wird die US-amerikanische Historikerin Anne Applebaum am Sonntag mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet (10.45 Uhr). Die Laudatio in der Paulskirche hält Irina Scherbakow. Die in Moskau geborene Germanistin und Historikerin zählt zu den bekanntesten Menschenrechtlern Russlands.