Wer erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels?

Frankfurt/Main (dpa) - In Frankfurt wird am Dienstag (10.00 Uhr) bekanntgegeben, wer im Herbst den diesjährigen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhält. Die angesehene Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert. Gewürdigt werden damit Persönlichkeiten, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. Im vergangenen Jahr wurde der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie ausgezeichnet.